Plattdeutscher Poetry Slam in Heide

Der Veranstaltungsraum in Heide (Kreis Dithmarschen) war am Freitagabend mit rund 70 Besuchern sehr gut besucht. Zwei Frauen und zwei Männern stellten abwechselnd ihre Beiträge vor. Das Publikum sorgte mit der Lautstärke und Intensität des Applauses dafür, dass Newcomerin Marie Sophie Koop mit eher ernsten Themen und Routinier Achim Kußmann mit lustigen Geschichten ins Finale kamen. Sieger Achim Kußmann gab die Glückwünsche seiner Konkurrentin dann auch gleich wieder zurück. Er hätte es super gefunden, dass auch mal ernste Geschichten op Platt erzählt werden. Man würde ja op platt immer Lustiges schreiben. Er selbst habe sich nicht getraut, auch mal etwas Ernstes zu schreiben, so Kußmann. Passend zum Austragungsort Heide gab es für beide ein Glas Rotkohl-Schokoladenmarmelade und für den Gewinner noch eine Flasche Rotkohlmet dazu.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen