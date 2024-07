Stand: 18.07.2024 15:58 Uhr Planänderungen bei Bauarbeiten am Theodor-Heuss-Ring in Kiel

Die Nebenfahrbahn des Theodor-Heuss-Rings (B76) in Kiel in Richtung B404 wird bereits Ende des Monats gesperrt. Nach Angaben der Stadt war die Sperrung dieses Abschnitts erst für Mitte August geplant. Experten haben aber jetzt an Regenwasserkanälen Schäden entdeckt, die deutlich schlimmer seien, als vom Tiefbauamt zunächst angenommen wurde. Autos erreichen die B404 dann nur noch über den so genannten Überflieger.

Seit Anfang Juli läuft die zweite große Bauphase am Theodor-Heuss-Ring. Bis Mitte Oktober saniert das Tiefbauamt die Friesenbrücke in Fahrtrichtung Plön (Kreis Plön) sowie die Hauptfahrbahn in Fahrtrichtung Süden zwischen Dorotheenstraße und Friesenbrücke. Außerdem werden unter der Hauptfahrbahn liegende Kanalrohre erneuert.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel B76