Stand: 13.09.2024 15:47 Uhr Pharmafirma in Bovenau erweitert Produktion

In Bovenau (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist die Produktion von Arzneimitteln ausgebaut worden. Der Pharmahersteller Richter-Helm Biologics hat zwei neue Produktionslinien am Freitag offiziell in Betrieb genommen. Wegen der weltweit großen Nachfrage an Biopharmaka hat das Unternehmen die Produktion damit verdreifacht. Dafür sind 100 Millionen Euro investiert worden. Bis Ende des Jahres soll die Zahl der Beschäftigten auf rund 200 verdoppelt werden.

Günther: Starkes Zeichen für Wirtschaftsstandort SH

Bei der Eröffnung des Erweiterungsbaus am Freitag bezeichnete Ministerpräsident Daniel Günter (CDU) die Investition als starkes Zeichen für den Wirtschaftsstandort Schleswig-Holstein. In Bovenau werden im Auftrag kleiner und großer Pharmaunternehmen Wirkstoffe für Arzneimittel hergestellt. Diese werden zur Behandlung von Osteoporose und verschiedener Formen von Krebs oder als Impfstoff etwa gegen Hirnhautentzündung eingesetzt. Das Hamburger Unternehmen produziert seit 2020 in Schleswig-Holstein - neben einem weiteren, kleinen Standort in Hannover.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.09.2024 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Rendsburg-Eckernförde