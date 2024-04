Pfleger fällt aus: Rettungsdienst springt in Barker Pflegeheim ein Stand: 24.04.2024 07:09 Uhr Weil die offenbar einzige Pflegekraft in der Nacht in einem Barker Pflegeheim selbst ins Krankenhaus musste, hat der Rettungsdienst und das DRK die Betreuung des Heims bis zur Frühschicht übernommen.

In einem Pflegeheim in Bark im Kreis Segeberg ist der Rettungsdienst Mittwochnacht um 2 Uhr zu einem größeren Einsatz angerückt. Der offenbar einzige Pfleger des Heims in der Nachtschicht musste wegen eines Notfalls in eine Klinik gebracht werden. Da die Heimleitung nicht erreicht werden konnte und so spontan kein Ersatz gefunden wurde, mussten die etwa 40 bis 50 Bewohnerinnen und Bewohner über Nacht vom Rettungsdienst und vom Deutschen Roten Kreuz betreut werden, sagte Christian Mandel, Sprecher der Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein.

Großaufgebot an Einsatzkräften sichert Heimbetreuung

Etwa 80 Einsatzkräfte seien vor Ort gewesen, schätzt Mandel. Ihre Aufgabe sei es zunächst gewesen, den Gesundheitszustand aller Bewohner abzuklären und die Medikamentenvergabe herauszufinden. Bei zwei Personen mussten sie pflegerisch tätig werden, einen Notfall habe es aber nicht gegeben, so Mandel. Erst die Frühschicht konnte den Rettungsdienst im Pflegeheim ablösen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg