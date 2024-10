Stand: 09.10.2024 19:36 Uhr Pflegedienst der DRK Friedrichstadt kann Kunden nicht mehr betreuen

Das Deutsche Rote Kreuz Nordfriesland kann seine 44 Pflegekunden in Friedrichstadt nicht mehr betreuen. Das hat Vorstand und Geschäftsführer Frank Millack am Mittwoch mitgeteilt. Vergangene Woche hatte der ambulante Pflegedienst seine Kunden in Friedrichstadt darüber informiert, dass ab dem nächsten Tag keine Betreuung mehr stattfinden könne. Grund sei ein Personalengpass. Geschäftsführer Millack erklärte, dass individuelle Lösungen erarbeitet würden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland