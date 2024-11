Stand: 29.11.2024 16:14 Uhr Passant entdeckt Leiche am Priwallhafen in Travemünde

Am Priwallhafen in Travemünde (Lübeck) hat ein Passant am Freitagmorgen laut Polizei eine leblose Person im Wasser entdeckt. Deshalb gab es einen Großeinsatz von Feuerwehr, Tauchern, Polizei und Rettungshubschrauber. Die Person sei von den Rettungskräften an Land geholt worden, die konnten aber nur noch den Tod feststellen. Zu den genauen Umständen gibt es noch keine Informationen, heißt es von der Polizei. Die Kriminalpolizei ermittelt die Hintergründe.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 16:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.11.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck