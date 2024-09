Stand: 03.09.2024 10:09 Uhr Parkplatz "Exe" in Flensburg ab 9. September gesperrt

Der Parkplatz "Exe" in Flensburg ist ab Montag (9.9.) gesperrt. Ab diesem Tag stehen an der Friesischen Lücke weniger Parkplätze zur Verfügung, teilte die Stadt mit. Entlang des neuen Radwegs gibt es an der Exe insgesamt weniger Parkmöglichkeiten. Vom 13. bis 22. September findet auf dem Parkplatz der diesjährige Herbstjahrmarkt statt.

