Stand: 10.09.2024 15:49 Uhr Parken in Kiel bald ohne Bargeld möglich

In Kiel tauscht das Tiefbauamt aktuell alte Automaten gegen moderne aus. An den neuen Automaten könne mit Kredit- und EC-Karte oder per App bezahlt werden, so die Stadt. Bis zum 20. September sollen 51 neue Geräte aufgestellt werden. In anderen Städten im Umkreis kann bereits bargeldlos ein Parkticket gezogen werden. In Plön (Kreis Plön) kann zum Beispiel per EC-Karte und App und in Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ebenfalls mit einer App bezahlt werden.

