Stand: 04.10.2024 13:50 Uhr Padel-Landesmeisterschaft in Leck

32 Zweier-Teams haben sich für die schleswig-holsteinischen Padel-Landesmeisterschaft in der nordfriesischen Gemeinde Leck angemeldet. Die Sportart ist eine Mischung aus Squash und Tennis und erfreue sich wachsender Beliebtheit, wie Organisatorin Andrea Jensen berichtet. Der Ball bleibt auch dann im Spiel, wenn er an das Außengitter des Feldes prallt.

Umgebaute Möbelhalle mit drei Feldern

Leck ist zum neuen Zentrum für den Padel-Sport im Norden geworden. Auf dem GreenTec Campus Enge-Sande (Kreis Nordfriesland) gab es zunächst drei Freiluft-Spielfelder. 2022 begann dann der Umbau einer ehemaligen Möbelhalle am Lecker Ortseingang.

Bei der Meisterschaft am Wochenende spielen nun die Männer am Sonnabend von 10 bis etwa 19 Uhr, die Frauen am Sonntag von 10 bis 14 Uhr. Zuschauer sind willkommen. Außerhalb der Meisterschaft können Interessierte den Padel-Sport in Leck unkompliziert ausprobieren, indem sie online ein Feld buchen.

