Stand: 11.07.2024 07:54 Uhr Online-Umfrage: Flensburger Innenstadt soll weiterentwickelt werden

Die Stadt Flensburg will von ihren Bewohnerinnen und Bewohnern wissen, was sie von der Innenstadt halten. Ziel ist laut Stadt, das Zentrum Flensburgs "nachhaltig zu fördern und weiterzuentwickeln". Dafür will die Verwaltung eine Innenstadtstrategie auf die Beine stellen. An der Umfrage kann man sich noch bis zum 5. August beteiligen, sie soll nur wenige Minuten dauern und ist auf der Homepage der Stadt zu finden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.07.2024 | 08:30 Uhr