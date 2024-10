Stand: 07.10.2024 15:49 Uhr Ohne Fremdeinwirkung: Mann bei Unfall in Neumünster schwer verletzt

In Neumünster ist am Montagmittag ein 36-jähriger Autofahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr der Mann gegen 13.20 Uhr ohne Fremdeinwirkung mit seinem BMW gegen einen Baum in der Geerdtstraße beim Tierpark. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr schob das Auto auf den Grünstreifen, sodass die Fahrbahn wieder frei ist. Warum der 36-Jährige von der Fahrbahn abkam, ist laut Polizei noch nicht bekannt.

