Stand: 25.11.2024 14:29 Uhr ÖPNV: Menschen in Schleswig-Holstein sind unzufrieden

Viele Menschen in Schleswig-Holstein sind unzufrieden mit dem öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV). Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Studie, die die Verbände Allianz pro Schiene, BUND und der Deutsche Verkehrssicherheitsrat am Montagvormittag in Berlin vorgestellt haben. Nur 60 Prozent der Schleswig-Holsteiner fühlen sich mit Bus und Bahn gut angebunden. Damit liegt das Land unter dem Bundesdurchschnitt. Bemängelt wird unter anderem die Anzahl der Abfahrten. Und das habe sich in den vergangenen Jahren auch nicht verbessert, sagen 70 Prozent. Auch beim Radverkehr gibt es Kritik. Nur 57 Prozent finden, es gebe ausreichend sichere Radwege. 34 Prozent sagen, dass Fahrradfahren sei unsicherer geworden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.11.2024 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Öffentlicher Nahverkehr