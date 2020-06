Stand: 26.06.2020 10:14 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Oberlandesgericht: Verfahren gegen Hansen war zu lang

Das Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Kiel gegen die Landesdatenschutzbeauftragte Marit Hansen war unangemessen lang. Das hat das Oberlandesgericht in Schleswig entschieden und Hansens Klage gegen das Land stattgegeben. Hansen hatte auf Wiedergutmachung geklagt, weil die Staatsanwaltschaft drei Jahre und acht Monate lang gegen sie ermittelt hatte. Es ging um den Verdacht des Betruges bei der Abrechnung von Fördermitteln. Am Ende wurde das Verfahren eingestellt.

Absehbare Verzögerungen in Verfahrensgestaltung

In der Begründung des Gerichts heißt es, das Verfahren sei sowohl zeitlich als auch nach seiner inhaltlichen Ausgestaltung zu lang. Dies verletze Hansen und einen Mitarbeiter des Unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz (ULD) als Kläger in ihrem Anspruch, das Verfahren effektiv und so zu gestalten, dass es der Unschuldsvermutung gerecht werde. Schon die reine Dauer liege deutlich über dem, was zeitlich als rechtsstaatlich anzusehen sei. Außerdem habe es organisatorische Mängel gegeben. "Es ist davon auszugehen, dass das Ermittlungsverfahren bei planvoller und effektiver Ausgestaltung und mit dem erforderlichen Personaleinsatz bis Ende 2017 hätte abgeschlossen werden können", so das Gericht.

Dem Mitarbeiter des ULD sprach das Gericht über die Feststellung hinaus eine Entschädigung von 1.800 Euro zu, wegen erlittener und andauernder beruflicher Nachteile.

Ermittlungen nach knapp vier Jahren eingestellt

Hansen hatte vor dem Prozess gesagt, es gehe ihr hauptsächlich um die Bestätigung, dass die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft tatsächlich zu lange gedauert haben. "Ich denke, es sind Fehler vorgekommen, man sollte daraus lernen und sich auch entschuldigen", sagte Hansen im Mai NDR Schleswig-Holstein. Die Ermittlungen gegen die 50-Jährige waren im vergangenen Jahr eingestellt worden, nachdem das Bundesforschungsministerium Hansens Fördergeldanträge überprüft hatte und keinen Betrug feststellen konnte.

