Stand: 30.11.2024 11:18 Uhr Notfalltag am UKSH in Lübeck

Am UKSH Campus Lübeck findet am Sonnabend der 11. Notfalltag statt. Es ist ein Fortbildungstag für Fachleute aus der Rettungs- und Notfallmedizin. Rund 500 Interessierte haben sich angemeldet, erzählt Dr. Sebastian Wolfrum von der Interdisziplinären Notaufnahme am UKSH Lübeck. Dieser Tag soll die Zusammenarbeit zwischen dem Rettungsdienst und den Krankenhäusern stärken. Er soll zeigen, dass beide Bereiche eng am Patienten miteinander arbeiten und ein Team sind, so Wolfrum. Auf dem Notfalltag werden unter anderem moderne Therapiekonzepte gezeigt. Es gibt verschiedene Workshops, Vorträge und Diskussionsrunden zu Themen wie Reanimation, Schwerstverletzten nach Unfällen und Blutvergiftung.

