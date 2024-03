Stand: 14.03.2024 07:52 Uhr Nortorf: Großeinsatz wegen brennender Lagerhallen

Am frühen Donnerstagmorgen hat es einen Großeinsatz für die Feuerwehr in Nortorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gegeben. Nach Angaben der Einsatzkräfte standen gegen vier Uhr zwei Lagerhallen in Brand. Eine davon war nicht mehr zu retten, die zweite konnten die Feuerwehrleute inzwischen löschen. Mehrere Fahrzeuge und Wohnwagen gingen in Flammen auf oder wurden beschädigt. Insgesamt waren vier freiwillige Feuerwehren im Einsatz. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar.

