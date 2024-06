Stand: 28.06.2024 12:55 Uhr Northvolt: BUND zieht Klage gegen Kreis Dithmarschen zurück

Der BUND zieht Klagen im Zusammenhang mit dem Bau der Batteriefabrik von Northvolt bei Heide (Kreis Dithmarschen) zurück. Das haben Northvolt sowie ein Sprecher des BUND mitgeteilt. Die Klagen des BUND am Verwaltungsgericht in Schleswig Ende April richteten sich gegen den Rückbau von Gewässern rund um die geplante Fabrik. Die Umweltschützer befürchteten damals, dass sich die Wasserqualität verschlechtern könnte. Viele Fragen hätten jetzt aber ausgeräumt werden können, so ein BUND-Sprecher.

Northvolt begrüßt Klagerückzug

Northvolt-Deutschland-Chef Christofer Haux zeigte sich erfreut: "Das ist nicht selbstverständlich und unterstreicht, dass am Genehmigungsverfahren des Kreises Dithmarschen nichts auszusetzen ist."

Kreis: "Bedenken erfolgreich ausgeräumt"



Auch der Kreis zeigt sich erleichtert. "Die Rücknahme der Klage zeigt, dass die im Laufe des Verfahrens geäußerten Bedenken erfolgreich ausgeräumt werden konnten", sagte Landrat Thorben Schütt (CDU, trat als unabhängiger Kandidat an) : "Wir werden weiterhin im Dialog mit allen relevanten Akteuren bleiben, um sicherzustellen, dass der Bau der Northvolt-Fabrik unter Einhaltung höchster Umweltstandards voranschreitet." Der BUND hat bereits angekündigt, sich noch weitere Aspekte des Baus anschauen.

