Nordsee-Tourismus zieht positive Zwischenbilanz

Der Nordsee-Tourismus-Service in Husum (Kreis Nordfriesland) ist mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden. Auch wenn die Auslastung der Unterkünfte in den vergangenen Monaten etwas schwächer gewesen sei als noch im Vorjahr. Diese Einschätzung teilt auch die Sylt Marketing GmbH, die aber davon ausgeht, dass sich die Zahlen aufgrund kurzfristiger Buchungen in etwa auf Vorjahresniveau einpendeln werden. Amrums Tourismus-Chef FrankTimpe blickt bereits auf den Herbst, da die Buchungen in der Vorsaison durchwachsen waren. "Naturgemäß sind wir natürlich jetzt, mitten in der Hochsaison, gut gebucht. Aber ein Blick lohnt sich immer, denn es kommen auch mal kurzfristige Absagen. Ich denke wir kriegen den ein oder anderen Gast noch unter."

