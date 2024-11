Stand: 15.11.2024 09:34 Uhr Nordfrieslands Landrat Florian Lorenzen hofft auf Wiederwahl

Der Kreistag von Nordfriesland wird sich am Freitag auch mit der Wahl des Landrats im kommenden Jahr beschäftigen. Die Ratsmitglieder haben darüber zu entscheiden, ob die Stelle öffentlich ausgeschrieben werden soll oder nicht. Im September hatte der Hauptausschuss des Kreistages einen entsprechenden Antrag einstimmig beschlossen. Eine breite Mehrheit der Parteien will, dass Florian Lorenzen (CDU) eine zweite Amtszeit bekommt. Lorenzen war 2019 in das Amt gewählt worden und könnte im Mai kommenden Jahres wiedergewählt werden.

