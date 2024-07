Stand: 08.07.2024 09:06 Uhr Norderstedts Spielmobil "Fidibus" feiert Jubiläum

Das Spielmobil “Fidibus“ aus Norderstedt (Kreis Segeberg) hat am Sonntag 25-jähriges Jubiläum gefeiert. Pädagoginnen und Pädagogen fahren seitdem an unterschiedliche Orte in Norderstedt und ermöglichen Kindern zwischen fünf und zwölf Jahren, sich beim Spielen auszutoben und auszutauschen. Laut Mitarbeiterin Jana Grübler können durch dieses kostenfreie Freizeitangebot alle Kinder der Region niedrigschwellig erreicht werden. “Wir haben von Teller drehen über Diabolo spielen alles dabei und wollen ein Angebot stellen, was auch noch in der Nähe des Zuhauses der Kinder ist.“ Zur Jubiläumsfeier waren auch weitere Spielmobile aus Hamburg, Plön, Lübeck, Neumünster und Wedel (Kreis Pinneberg) dabei.

