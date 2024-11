Stand: 12.11.2024 17:11 Uhr Norderstedter Bauprojekt mit Umweltpreis der Wirtschaft ausgezeichnet

Ein Norderstedter Bauprojekt (Kreis Segeberg) der Hamburger Immobilienfirma blu ist am Dienstag mit dem Umweltpreis der Wirtschaft ausgezeichnet worden. Bei dem Projekt mit dem Namen "UBS4" sei laut Geschäftsführer Carsten Joost das Einsparen von CO2 das Hauptziel gewesen. Das Wohnbauprojekt umfasst etwa 70 Sozialwohnungen.

Verzicht von Beton zur CO2-Einsparung

Die Firma habe sehr bewusst zum Beispiel Beton nur da eingesetzt, wo es wirklich sein musste. Denn Beton ist in seiner Produktion sehr CO2-intensiv. Ansonten sei viel auf Holz und Strohbauplatten gesetzt worden. Außerdem laufe die Energieversorgung nicht über Fernwärme, sondern Ausschließlich über Photovoltaik und eine Wärmepumpe. Der Umweltpreis wurde am Dienstag in Kiel vergeben. Neben der Hamburger Firma sind noch zwei weitere ausgezeichnet worden.

VIDEO: Norderstedter Bauprojekt erhält Umweltpreis der Wirtschaft (1 Min)

Schlagwörter zu diesem Artikel Norderstedt Kreis Segeberg