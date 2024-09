Stand: 15.09.2024 11:14 Uhr Norderstedt: Lkw-Anhänger löst Feuer in Lagerhalle aus

In Norderstedt hat am Morgen eine 100 Quadratmeter große Lagerhalle gebrannt. In der Halle im Gutenbergring geriet ein Lkw-Anhänger in Brand. Nach Angaben der Feuerwehr waren etwa 50 Einsatzkräfte drei Stunden im Einsatz. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar.

