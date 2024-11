Stand: 26.11.2024 10:53 Uhr Norderstedt: Bahnstation soll nach Uwe Seeler benannt werden

Der Norderstedter Hauptausschuss hat am Montagabend mit großer Mehrheit dafür gestimmt, dass die Haltestelle "Richtweg" der U1 im Kreis Segeberg einen Bezug zu Fußballlegende Uwe Seeler bekommen soll. Sie könnte nach Angaben des Hauptausschussvorsitzenden entweder "Uwe-Seeler-Station," "Uwe-Seeler-Halle" oder "Richtweg (Uwe-Seeler-Halle)" heißen. Jetzt muss die Stadtverwaltung mit dem zuständigen Hamburger Verkehrsverbund (HVV) sprechen, ob die Pläne umgesetzt werden können. Uwe Seeler war am 21. Juli 2022 im Alter von 85 Jahren in seinem Haus in Norderstedt gestorben.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.11.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg