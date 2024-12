Stand: 09.12.2024 16:24 Uhr Nobiskrug: Strom soll abgestellt werden, Beschäftigte warten weiter auf Gehalt

Die Stadtwerke SH stehen kurz davor die Stromversorgung auf dem Firmengelände von Nobiskrug in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) einzustellen. Nach Angaben der Stadtwerke fließt dort Strom, der keinem Stromlieferanten zugeordnet werden kann und für den nicht bezahlt wird. Nobiskrug hatte laut Stadtwerke den Vertrag mit dem Stromversorger gekündigt und mutmaßlich keinen Neuen abgeschlossen. Der Strom sollte bereits am Montag abgestellt werden. Laut Betriebsratsvorsitzenden Marcus Stöcken, konnte man sich aber auf bestimmte Rahmenbedingungen einigen. Sollte Nobiskrug diese nicht erfüllen, würden die Stadtwerke noch in dieser Woche die Stromversorgung abdrehen, so Stöcken.

Derweil warten die Werftarbeiter von Nobiskrug in Rendsburg und FSG in Flensburg laut IG Metall immer noch auf ihren Lohn und auf ihr Weihnachtsgeld. Jetzt will die Gewerkschaft nach eigenen Angaben zusammen mit den Mitarbeitern eine E-Mail an Geschäftsführer Lars Windhorst senden. Darin wollen sie auf die verspätete Zahlung aufmerksam machen und ihn auffordern das Geld zu zahlen.

