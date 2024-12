Stand: 06.12.2024 09:32 Uhr Nikolaus-Post für den guten Zweck in Bad Oldesloe

An mehreren Schulen in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) wird zum Nikolaustag wieder besondere Post zugestellt. Für 25 Cent konnten Schülerinnen und Schüler einen gestempelten Briefumschlag kaufen und Briefe an Freundinnen, Freunde, Lehrkräfte oder Schulpersonal schreiben. Diese können auch an anderen Schulen zugestellt werden. „Ich glaube, für den Schulalltag an Nikolaus ist das magisch. Die Kinder sind richtig aufgeregt. Fast jedes Kind bekommt auch vom Klassenlehrer einen Brief. Ein Brief ist also für jedes Kind auf jeden Fall dabei“, sagt Lehrerin Julia Nowak, die an der Schule am Masurenweg für das Projekt verantwortlich ist. Ein Teil des Preises der verkauften 20.000 Briefe wird gespendet. In diesem Jahr sind 1.200 Euro für das Hospiz Lebensweg in Bad Oldesloe zusammengekommen. Die Nikolaus-Post an den Schulen in Bad Oldesloe gibt es bereits seit mehr als 20 Jahren.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn