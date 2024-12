Stand: 27.12.2024 16:34 Uhr Neumünster: Polizei verhaftet ehrlichen Finder

Am Freitagmittag hat ein Mann auf der Wache der Bundespolizei im Bahnhof Neumünster ein Laptop abgegeben und ist daraufhin verhaftet worden. Er hatte das Gerät nach Angaben der Bundespolizei auf der Toilette für Menschen mit Behinderung gefunden. Die Beamten lobten das Verhalten, stellten jedoch bei der Überprüfung der Daten fest, dass gegen den 42-jährigen Finder noch ein offener Haftbefehl vorlag. Die Staatsanwaltschaft suchte ihn wegen Freiheitsberaubung und vorsätzlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Bedrohung. Der Mann wurde verhaftet und ihm die Gelegenheit geben, die festgelegte Geldstrafe in Höhe von 3.680 Euro zu begleichen. Da er dies nicht konnte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert, so die Bundespolizei.

