Neumünster: Nach Schießerei sucht Polizei nach Waffe

Nachdem am Dienstag in Neumünster auf offener Straße ein Mann angeschossen und schwer verletzt worden war, durchsuchten Taucher der Polizei am Donnerstagvormittag einen Teich in der Innenstadt. Die Ermittler suchten nach der Tatwaffe, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Angreifer hatte sich nach der Tat der Polizei gestellt, die Staatsanwaltschaft beantragte Haftbefehl wegen versuchten Totschlags. Das Opfer kam in ein Krankenhaus und sei nach Angaben der Staatsanwaltschaft nicht mehr in Lebensgefahr. Nach ersten Erkenntnissen ging es bei der gewaltsamen Auseinandersetzung um finanzielle Streitigkeiten.

