Neumünster: Auto landet nach Verfolgungsjagd in Kleingartenanlage

In Neumünster hat sich in der Nacht zu Dienstag ein 18 Jahre alter Autofahrer eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Nach Angaben der Polizei wollten Beamte gegen 1 Uhr den Wagen in der Vicelinstraße kontrollieren. Der Fahrer entzog sich jedoch der Maßnahme. In der Nähe eines Kleingartenvereins verlor er dann die Kontrolle über den Wagen und fuhr in eine Gartenparzelle. Anschließend floh er zu Fuß, konnte aber nach wenigen Metern eingeholt und festgenommen werden.

Laut Polizei stand er unter Drogeneinfluss. Außerdem besaß er keinen Führerschein und hatte das Auto seines Stiefvaters ohne Erlaubnis benutzt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, eines illegalen Autorennens sowie dem Fahren unter Drogeneinfluss.

Schlagwörter zu diesem Artikel Neumünster