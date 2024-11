Stand: 18.11.2024 14:31 Uhr Neumünster: 21-Jähriger bedroht Polizisten mit Messer

Ein 21-Jähriger hat am Sonnabend in Neumünster Polizisten mit einem Messer bedroht. Laut Polizei hatte der Tatverdächtige vorher vor einer Kneipe in der Christianstraße Streit mit einem anderen Mann. Im Laufe der Auseinandersetzung soll der 21-Jährige das Messer gezogen haben. Als die Streifenpolizisten eintrafen, bedrohte er auch diese mit dem Messer. Er ließ dieses aber fallen, als die Beamten ihn mit gezogenen Schusswaffen dazu aufforderten.

Da der Mann laut Polizei zum Tatzeitpunkt unter Drogeneinfluss stand, wurde er in Gewahrsam genommen. Auf den Tatverdächtigen kommt jetzt eine Anzeige wegen Bedrohung, tätlichen Angriffs gegen Polizeibeamte und Beleidigung zu.

Schlagwörter zu diesem Artikel Neumünster