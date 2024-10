Neues Wolfsrudel im Sachsenwald – Nachwuchs offiziell bestätigt Stand: 08.10.2024 14:43 Uhr Im Sachsenwald wurde ein neues Wolfsrudel nachgewiesen. Ein offiziell geprüfter Videobeweis vom 29. September 2024 zeigt einen Wolfswelpen, der Teil dieses Rudels ist.

Das teilte das Landesamt für Umwelt am Dienstag mit. Seit 2021 hat sich im Sachsenwald imKreis Herzogtum Lauenburg ein Wolfspaar etabliert, das bis zum Sommer 2023 regelmäßig beobachtet wurde - GW2093f und GW2071m. Im Oktober 2023 wurde dann eine andere Wölfin - eine sogenannte Fähe, zusammen mit dem Rüden GW2071m im Sachsenwald nachgewiesen. Bis dato war es aber nicht gelungen, Wolfswelpen nachzuweisen.

Jungtier im Sachsenwald gesichtet

Am 29. September 2024 dann filmte ein Autofahrer in der Nähe des Sachsenwaldes einen Wolf, bei dem es sich laut Experten um ein Jungtier handelt. Da Wolfswelpen üblicherweise im Mai geboren werden, schätzen die Fachleute das Alter des gefilmten Tieres auf etwa fünf Monate. Wie viele Welpen in diesem Jahr im Sachsenwald geboren wurden, ist derzeit noch unklar. Das Wolfsmanagement Schleswig-Holstein arbeitet intensiv daran, weitere Informationen über das neu entstandene Wolfsrudel, bestehend aus den Elterntieren und deren Nachwuchs, zu sammeln.

Weitere Wolfsrudel in der Region

Laut den Informationen des Landesamtes für Umwelt gibt es im Kreis Segeberg ein weiteres Wolfsrudel, das aus zwei erwachsenen Tieren, zwei Jährlingen und acht Welpen besteht. Zudem gebe es im Bereich Langenlehsten (Kreis Herzogtum Lauenburg) und Leisterförde (Mecklenburg-Vorpommern) ein Rudel, das zwei erwachsene Wölfe und vier Welpen umfasst und sich zeitweise in der Region aufhält.