Stand: 12.09.2024 09:31 Uhr Neues Rathaus für Büsum

Büsum (Kreis Dithmarschen) bekommt ein neues Rathaus. Wegen des großen Sanierungsstaus im alten Gebäude am Kaiser-Wilhelm-Platz habe sich die Gemeindevertretung für einen Neubau entschieden, sagte Bürgermeister Hans-Jürgen Lütje (Freie Wählergemeinschaft Büsum/FWB). Außerdem sollen einige Beschäftigte der Amtsverwaltung künftig in Wesselburen untergebracht werden, auch dort solle ein neues aber kleineres Verwaltungsgebäude entstehen.

Neues Gebäude soll in zwei Jahren fertig sein

Die Bauarbeiten in Büsum sollen noch im Herbst beginnen, so Lütje. Derzeit seien die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf vier Orte verteilt. Das neue Gebäude mit einem großen Sitzungsaal solle in zwei Jahren fertig sein. Das alte Büsumer Rathaus steht unter Denkmalschutz. Es darf daher nicht abgerissen werden. Laut Bürgermeister Lütje wolle man jetzt Ideen für eine neue Nutzung sammeln.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.09.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen