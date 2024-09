Stand: 17.09.2024 09:24 Uhr Neuer Kommandeur für Heimatschutz im Norden ernannt

Die Bundeswehr stellt den Heimatschutz im Norden neu auf. Frank-Eckhard Brand, Lübecker Strafverteidiger und Reservist, wird der neue Kommandeur des Heimatschutzes. Am Dienstag findet in Schwerin der Aufstellungs-Appell statt. Brand bezeichnet die Aufgabe als große Herausforderung, da es bisher keine vergleichbare Position für einen Reservisten gegeben habe. Der Hintergrund: Der Heimatschutz in Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern wird künftig im neuen Heimatschutzregiment 4 zusammengefasst. Der Dienstsitz ist die Kaserne in Alt-Duvenstedt bei Rendsburg

