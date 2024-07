Stand: 15.07.2024 17:26 Uhr Neue praxisnahe Erzieherausbildung in Flensburg

An der Hannah-Arendt-Schule in Flensburg startet nach den Sommerferien erstmals die praxisintegrierte Ausbildung (PiA) für Erzieherinnen und Erzieher. 26 Plätze stehen dazu bereit, berichtet CDU-Ratsherr Timo Schwendtke. Die Partei hatte zusammen mit der Ratsfraktion "WIR in Flensburg" (WiF) und den Grünen vor einem Jahr einen Prüfauftrag eingebracht. Bei der Ausbildung PiA erhalten Auszubildende eine Vergütung. Damit soll der Beruf für Neueinsteigerinnen und -einsteiger attraktiver werden, zumal Fachkräfte fehlen. Das Land fördert in ganz Schleswig-Holstein insgesamt 350 praxisintegrierte Ausbildungsplätze mit 400 Euro pro Monat.

