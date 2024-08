Stand: 02.08.2024 08:11 Uhr Neue Seekabel für Föhr und zwei Halligen: Arbeiten fast fertig

Die Nordseeinsel Föhr und die Halligen Oland und Langeneß (alle Kreis Nordfriesland) bekommen neue Kabel, um die Stromversorgung zu verbessern. Laut Investor SH Netz kostet das Projekt rund 23 Millionen Euro. Insgesamt werden drei Kabel mit einem Spezialfahrzeug in bis zu drei Metern Tiefe in den Wattenmeerboden eingegraben.

Kabel durch die Nordsee sollen noch dieses Jahr in Betrieb gehen

Die Arbeiten laufen bereits seit zwei Jahren, weil die Arbeiten von den Gezeiten abhängig sind. Auch die Auflagen für die Verlegung sind hoch, weil das Wattenmeer Unesco-Weltnaturerbe ist. In wenigen Tagen sollen die Arbeiten beendet sein und noch in diesem Jahr sollen die neuen Seekabel in Betrieb genommen werden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.08.2024 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland Energie