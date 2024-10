Stand: 15.10.2024 09:51 Uhr Neue Marschbahnzüge werden vorgestellt

Vor dem Bahngipfel in Niebüll stellen das Land und die Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH (NAH.SH) Dienstagnachmittag den ersten modernisierten Marschbahnzug in Husum (Kreis Nordfriesland) vor. Jetzt gibt es in der Bahn neue Sitzbezüge, Polster, Armlehnen und Fußbodenbeläge. Die Fahrgäste können zudem in den Fahrzeugen durchgängig WLAN und Steckdosen nutzen und der Mobilfunkempfang wurde durch den Einbau gelaserter Seitenscheiben verbessert. Außerdem gibt es ein erweitertes Fahrgastinformationssystem und eine energieoptimierte Beleuchtung. Insgesamt hatte das Land Schleswig-Holstein 90 Reisezugwagen entsprechend umbauen lassen. An der Vorstellung des neuen Zuges werden Vertreter aus der Politik, NAH.SH und der Zugbranche teilnehmen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.10.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland Kreis Dithmarschen