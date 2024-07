Stand: 09.07.2024 16:38 Uhr Neue Leiterin für das Christian-Jensen-Kolleg in Breklum

Das evangelische Bildungszentrum in Breklum (Kreis Nordfriesland), das Christian-Jensen-Kolleg (CJK), bekommt zum September eine neue theologische Leiterin: Pastorin Anke Fasse war zuletzt in Niedersachsen eingesetzt. Sie arbeitete zuvor sieben Jahre lang für eine deutschsprachige Auslandsgemeinde in Peru. Das Kolleg verfügt über 131 Betten und beschäftigt über 30 Mitarbeitende. Die bisherige Leiterin Nora Steen ist seit November Bischöfin im Sprengel Schleswig und Holstein. Sie wird ihre Nachfolgerin am 20. Oktober mit einen Festgottesdienst einführen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 16:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.07.2024 | 16:30 Uhr