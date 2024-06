Stand: 28.06.2024 15:40 Uhr Neue Lachse schwimmen in der Stör

Die Stadt Neumünster hat am Freitag junge Lachse in die Stör eingesetzt. Zuletzt wurden umfangreiche Maßnahmen zur Renaturierung der Schwale und der Stör umgesetzt. In den 1950iger und 60iger Jahren wurde die Flussläufe begradigt und hatten viel von ihrer ursprünglichen Länge verloren. Die Stadt hofft jetzt , dass die Lachse nach einigen Jahren zum Laichen zurück kommen und dass sich die Artenvielfalt in den Gewässern erholt.

Laut Jörg Rowehl von der Unteren Wasserbehörde wurde in der Stör bereits eine gute ökologische Varianz hergestellt. Viele verschiedene Insektenarten und Fischarten fänden ihren Lebensraum. Der sei vorher durch die Eintönigkeit nicht mehr gegeben gewesen, so Rowehl.

