Stand: 12.12.2024 09:53 Uhr Neue Drehleiter für Feuerwehr Heide

Die Freiwillige Feuerwehr Heide hat eine neue Drehleiter. Die Stadt Heide (Kreis Dithmarschen) hat das eine Million Euro teure Einsatzfahrzeug finanziert. Bürgermeister Oliver Schmidt-Gutzat hat die neue Drehleiter Mittwochabend im Rahmen einer Feierstunde im Gerätehaus an die Feuerwehr übergeben. Laut einem Feuerwehr-Sprecher können die Einsatzkräfte mit der neuen Drehleiter nun noch besser Menschen aus brennenden Häusern retten. So könne man mit dem abgewinkelten Korbarm den Mindestabstand zu einem brennenden Haus verringern, und die Feuerwehrleute kommen so schneller an die zu rettenden Personen heran. Darüber hinaus komme die Wehr bei eingeschränkten Platzverhältnissen in der Innenstadt besser an die Häuser heran, weil das neue Fahrzeug beweglicher ist. Und mit dem neuen größeren Korb der Drehleiter könnten mehr Menschen gleichzeitig aus den brennenden Gebäuden gerettet werden, so der Feuerwehrsprecher weiter.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.12.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen