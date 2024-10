Stand: 07.10.2024 16:27 Uhr Name für neues Krankenhaus in Flensburg gewählt

Flensburgs neues Krankenhaus soll den Namen "Fördeklinikum Katharinen-Hospital" tragen. Der Name wurde von einer Jury aus über 1.000 Vorschlägen in einem Wettbewerb ausgewählt. Thorsten Stolpe, Geschäftsführer der gemeinsamen Gesellschaft von Maltesern und Diako, erklärte, dass der Name "Katharina" die evangelischen und katholischen Träger vereine. Katharina von Bora war die Ehefrau Martin Luthers, während die heilige Katharina von Siena für ihre liebevolle Zuwendung zu Kranken und Pflegenden bekannt gewesen sein soll. Das Krankenhaus wird voraussichtlich im Jahr 2030 eröffnet und soll eine moderne Versorgung für die Region bieten.

