Nachts am Strand: Mit Glück gibt es Polarlichter und Sternschnuppen Stand: 26.12.2024 05:00 Uhr Nachtwanderungen bieten einen ganz neuen Blick auf bekannte Umgebungen und sind in der dunkleren Jahreszeit ein Erlebnis für die ganze Familie. Wir verraten, wo Nachtwanderungen erlebt werden können.

von Lisa Pandelaki

Der Strand von St. Peter Ording ist fast menschenleer. Im Licht des Vollmonds schlagen sanfte Wellen an den Strand und unterbrechen mit ihrem rhythmischen Brechen das Rauschen des Windes. Dazu kommt plötzlich das Patschen von etwa einem Dutzend Paar Füßen in der seichten Brandung. "Hier hat was geleuchtet", ruft es plötzlich aufgeregt, als ein kleiner Lichtpunkt im Sand erscheint. "Hier auch", erklingt die Antwort ein paar Schritte weiter. Das Suchen nach fluoreszierenden Algenteilchen, die auf die Bewegung der Füße reagieren ist Teil der Nachtwanderung, die die Naturschutzgesellschaft Schutzstation Wattenmeer e.V. anbietet.

Dunkelheit zeigt Strand von neuer Seite

Wirklich Nacht ist es noch nicht - eher Abend. Aber es ist schon Dunkel und so zeigt sich die vertraute Umgebung von einer ganz anderen Seite. "Schaut euch mal um, was ihr so alles entdeckt", fordert Julian, der die besondere Führung anleitet, die Gruppe auf. Dann macht er sie auf das Licht von gleich drei Leuchttürmen aufmerksam: Von Sylt, Pellworm und sogar Helgoland schicken sie ihr Licht durch die Dunkelheit.

Polarlichter und Sternschnuppen bei erster Führung

Der 18-Jährige absolviert seit August sein Freiwilliges Ökologisches Jahr bei der Schutzstation Wattenmeer. Zur Öffentlichkeitsarbeit der Freiwilligen gehören verschieden Führungen durch das Watt und auf die Düne. An die erste Nachtwanderung, bei der er hier im Sommer mitgelaufen ist, erinnert er sich noch genau. "Das war genau der Tag, an dem hier dieser Perseidenschauer war. Sprich man hat wirklich jede Minute eine neue Sternschnuppe gesehen", erzählt Julian.

Dazu kommen dann noch Polarlichter. "Es war unbeschreiblich beides zusammen zu sehen. Seitdem habe ich mich so in diese Führung verliebt." Die Hoffnung beides noch einmal zu sehen, begleitet ihn auf jeder der nächtlichen Führungen.

Atmosphärische Führung

Aber auch so ist die Nachtwanderung am Strand reizvoll. "Ich finde, das ist eine sehr atmosphärische Führung", sagt Julian. Den Strand nur für sich zu haben und einfach mal auf Geräusche und auf Gerüche zu achten. Das scheint auch die Gruppe zu spüren, denn gesprochen wird kaum. Stattdessen drehen sich die Köpfe von rechts nach links und von oben nach unten, um alles in sich aufzunehmen. Um die Aufmerksamkeit der Gruppe auf bestimmte Dinge zu lenken, erzählt Julian überlieferte Geschichten.

So erfahren die Teilnehmenden die Geschichte von Ove, Klaas und der Salzmühle, die den Salzgehalt in Wasser und Luft erklären soll oder die Sage wie der Teufel in Schilfblätter gesperrt wurde, seitdem versucht daraus zu entkommen und sie mit kleinen Zacken markiert. Dazu gibt es natürlich jede Menge Informationen über die Geschichte der Seebrücke, des Naturschutzgebietes, den Naturschutz und die Pflanzen und Tiere.

Naturschutz spielerisch nahe bringen

"Man sieht hier Dinge, die man sonst nicht erleben kann", erzählt Julia, die mit Mann und Tochter an der Führung teilnimmt. Die Nordsee kennen sie, wohnen nicht weit weg, doch in der Nacht ist es doch irgendwie anders. "Wie spielen jetzt ein Strandfund-Spiel", erklärt Julian als nächstes. Die Gruppe stellt sich in einem Kreis um ihn herum und dreht ihm den Rücken zu.

Dann verteilt Julian verschiedene Gegenstände, die sie hinter ihrem Rücken betasten und dann weitergeben sollen. Eine Herzmuschel, ein Stück von einem Fischernetz, ein Schulp - der Rückenknochen eines Tintenfischs - und noch einiges mehr. Zu jedem Teil gibt es ein paar Informationen. "Die Herzmuschel ist der größte Filterer der Nordsee. Sie filtert 2,5 Liter Wasser pro Stunde", erklärt Julian zu der unscheinbaren Muschel, die sich zuhauf bei einem Strandspaziergang finden lassen. Spielerisch erklärt er so, warum jedes noch so unscheinbare Teil am Strand eine Geschichte erzählt.

Nachtwanderung dauert anderthalb Stunden

Nach rund anderthalb Stunden ist die Nachtwanderung vorbei. Zum Schluss schießt doch noch eine Sternschnuppe über den dunklen Himmel. Andächtig läuft die Gruppe zurück zur Seebrücke, tritt wieder aus dem Schatten der Nacht zurück ins Licht der Laternen und lässt das Rauschen von Wind und Wellen Schritt für Schritt hinter sich zurück.

Nachtwanderungen in Schleswig-Holstein an der Nordsee

Nachtwanderungen in Schleswig-Holstein an der Ostsee

Flensburg : Nachtwanderung in Flensburg. Die zweistündige geführte Tour geht über den Alten Friedhof und in den Christiansenpark. Kosten: Zehn Euro für Erwachsene und sieben Euro für Kinder.

: Nachtwanderung in Flensburg. Die zweistündige geführte Tour geht über den Alten Friedhof und in den Christiansenpark. Kosten: Zehn Euro für Erwachsene und sieben Euro für Kinder. Grömitz (Kreis Ostholstein): Fackelwanderung durch Grömitz. Anderthalbstündiger Spaziergang entlang der Promenade und am Strand. Fackeln gibt es kostenlos vor Ort.

(Kreis Ostholstein): Fackelwanderung durch Grömitz. Anderthalbstündiger Spaziergang entlang der Promenade und am Strand. Fackeln gibt es kostenlos vor Ort. Lübeck: Nachtwächterführung durch die Hansestadt. Anderthalbstündige Führung durch die dunklen Strassen der ehrwürdigen Hansestadt. Kosten: 15 Euro pro Person.

Nachtwanderungen in Schleswig-Holstein im Binnenland

Plön (Kreis Plön). Fackelwanderung durch das historische Plöner Schlossgebiet. Die einstündige Tour wird von einer Stadtführerin begleitet. Kosten: Elf Euro für Erwachsene und acht Euro für Kinder.

(Kreis Plön). Fackelwanderung durch das historische Plöner Schlossgebiet. Die einstündige Tour wird von einer Stadtführerin begleitet. Kosten: Elf Euro für Erwachsene und acht Euro für Kinder. Plön (Kreis Plön): Naturkundetour im Plöner Wald. Zweistündiger abendlicher Rundgang mit einem erfahrenen Jäger durch Feld und Flur. Die Führungen finden nur auf Anfrage statt. Kosten: 15 Euro für Familien.

(Kreis Plön): Naturkundetour im Plöner Wald. Zweistündiger abendlicher Rundgang mit einem erfahrenen Jäger durch Feld und Flur. Die Führungen finden nur auf Anfrage statt. Kosten: 15 Euro für Familien. Bad Segeberg (Kreis Segeberg): Nachtwanderung mit Fledermausdetektor. Die Wanderungen auf der Spur der Fledermäuse wird von Mitte April bis Mitte Oktober angeboten.

