Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Lübecker Polizei nimmt 17-Jährige nach "Schockanruf" fest

Nach einem sogenannten Schockanruf im Lübecker Stadtteil St. Gertrud haben die Beamten eine mutmaßliche Täterin festgenommen. Sie hatte laut Polizei und Staatsanwaltschaft bei einem 68-jährigen Mann angerufen. Angeblich hätte dessen Tochter einen Unfall verursacht und müsste jetzt eine hohe Kaution zahlen, damit sie nicht ins Gefängnis kommt. Der Mann vereinbarte ein Treffen für eine fingierte Geldübergabe und alarmierte gleichzeitig die Polizei. Die Beamten nahmen die 17-jährige Abholerin fest, sie befindet sich jetzt in Untersuchungshaft. | NDR Schleswig-Holstein 29.08.24 08:30 Uhr

Zu wenige Wohnungen für Studierende in Lübeck

Vor dem Start des Wintersemesters suchen in Lübeck aktuell viele Studierende eine Wohnung. Laut Studentenwerk Schleswig-Holstein ist der Wohnungsmangel in der Hansestadt im landesweiten Vergleich besonders groß. Das Studentenwerk fordert die Stadt auf, Grundstücke für den Bau eines Wohnheims zur Verfügung zu stellen. Rund 480 Studierende stehen in Lübeck auf der Warteliste für einen Studentenwohnheimplatz. | NDR Schleswig-Holstein 29.08.24 08:30 Uhr

Start der Deutschen Beachvolleyball-Meisterschaften in Timmendorfer Strand

In Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) starten heute die Deutschen Meisterschaften im Beachvolleyball. Bis Sonntag kämpfen die 16 besten Männer- und Frauenteams um den Titel. Rund 20.000 Zuschauerinnen und Zuschauer werden erwartet, die Karten für die Finalspiele am Wochenende sind bereits ausverkauft. | NDR Schleswig-Holstein 29.08.24 08:30 Uhr

VfB Lübeck steht im Landespokalfinale

Im Fußball-Landespokalfinale hat sich Regionalligist VfB Lübeck am Mitwoch gegen den klassentieferen PSV Neumünster durchgesetzt. Die reguläre Spielzeit endete 0:0, Endstand nach dem Elfmeterschießen: 6:5. Gegner im Finale wird entweder der Kaltenkirchener TS oder der FC Dornbreite - das entscheidet sich am 31. Oktober. | NDR Schleswig-Holstein 29.08.24 08:30 Uhr

