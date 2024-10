Stand: 01.10.2024 16:19 Uhr Nachbarschaftshilfe Büsum-Wesselburen gewinnt Nachbarschaftspreis 2024

Die Nachbarschaftshilfe Büsum-Wesselburen (Kreis Dithmarschen) hat den Deutschen Nachbarschaftspreis in Schleswig-Holstein gewonnen. Das hat die nebenan.Stiftung am Dienstag bekannt gegeben. Die Stiftung zeichnet jedes Jahr Projekte in den 16 Bundesländern aus, bei denen sich Bürgerinnen und Bürger ehrenamtlich für ihre Nachbarn einsetzen. Dies spiele laut Stiftung die entscheidende Rolle, um soziale Isolation zu überwinden und gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern.

Nachbarschaftshilfe übernimmt Fahrdienste

In Büsum und Wesselburen engagieren sich 15 bis 20 Bürgerinnen und Bürger seit Jahren in ihrer Freizeit für ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger. Sie übernehmen unter anderem Fahrdienste zum Arzt oder zu Behörden, organisieren Fahrgemeinschaften zum Einkaufen oder helfen beim Rasenmähen und anderen Arbeiten in Haus und Garten. Zielgruppe sind gesundheitlich eingeschränkte Menschen oder Mitbürgerinnen und Mitbürger ohne eigenes Auto. Darüber hinaus gibt es ein rund um die Uhr besetztes Infotelefon.

Preisgeld von 2.000 Euro

Die Nachbarschaftshilfe Büsum-Wesselburen bekommt wie auch die Landessieger der anderen Bundesländer ein Preisgeld von 2.000 Euro. Ein entsprechender Scheck und eine Urkunde werden im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung am 14. Oktober in Berlin übergeben.

