Nach den Herbstferien: Polizei bittet um Vorsicht auf Schulwegen

Nach zwei Wochen Herbstferien geht in Schleswig-Holstein am Montag wieder die Schule los. Die Polizei ruft deshalb alle Verkehrsteilnehmer auf, besonders vorsichtig zu sein. Nach der Zeitumstellung sei vor allem der Weg morgens zur Schule gefährlich. In der dunklen Jahreszeit gelte deshalb für alle Autofahrer, dass "man vielleicht nicht immer auf seine Vorfahrt beharrt", sagte Jan Winkler vom Landespolizeiamt.

Denn: Schülerinnen und Schüler können mit bestimmten Verkehrssituationen schnell überfordert sein und müssen sich nach den Ferien erst wieder eingewöhnen. Eltern sollten ihre Kinder zudem auch mit Warnwesten ausrüsten und das Licht am Fahrrad überprüfen. Allein in den Monaten Oktober, November, Dezember sind im vergangenen Jahr mehr als 220 Kinder bei Unfällen auf Schleswig-Holsteins Straßen verletzt worden, so die Zahlen der Polizeistatistik.

