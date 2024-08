Stand: 09.08.2024 09:13 Uhr Nach Schuss auf Mann in Neumünster

Nachdem am Dienstagabend ein Mann in Neumünster durch einen Schuss schwer verletzt wurde, hat das Amtsgericht am Donnerstag einen Haftbefehl gegen den 58-jährigen mutmaßlichen Täter abgelehnt. Die Staatsanwaltschaft legte dagegen laut Oberstaatsanwältin Heß Beschwerde ein. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler soll es bei dem Streit der beiden Männer um Geld gegangen sein. Der Tatverdächtige soll aus einem Auto heraus auf das Opfer geschossen haben.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.08.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Neumünster