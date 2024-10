Stand: 07.10.2024 15:25 Uhr Nach Großbrand in Lübecker Altstadt: Wohnhaus einsturzgefährdet

Nach dem großen Feuerwehreinsatz in einer Lübecker Wohnung in der Kanalstraße am Freitagvormittag steht noch eine Entscheidung über das Schicksal des betroffenen Wohnhauses aus. Momentan bestehe Einsturzgefahr, teilt die Polizei mit. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen noch. Der Bewohner der betroffenen Wohnung wurde am Folgetag unverletzt angetroffen. Die Löscharbeiten hatten mehr als 24 Stunden gedauert, da die Wohnung bis unter die Decke mit Gegenständen vollgestellt war.

Weitere Informationen Wohnungsbrand in Lübecker Altstadt: Einsatz beendet In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus hat es gebrannt. Eine Brandwache ist wegen möglicher Glutnester noch vor Ort. mehr

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 16:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.10.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck