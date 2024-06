Stand: 04.06.2024 16:37 Uhr Nach Fahrerflucht: Polizei Neumünster bittet um Hinweise

Am vergangenen Sonnabend hat sich in Hohenwestedt im Kreis Rendsburg-Eckernförde ein Auto überschlagen. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Ein dunkler, schwarzer Mercedes-Benz sei ihm auf seiner Spur entgegen gekommen, sagte der Fahrer gegenüber der Polizei. Beim Versuch auszuweichen, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich. Der Fahrer des anderen Fahrzeugs beging laut Polizei Fahrerflucht. Die Polizei in Hohenwestedt nimmt Hinweise hingegen.

