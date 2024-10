Stand: 28.10.2024 12:24 Uhr NS-Mahnmal in Pinneberg nimmt Gestalt an

"Frieden", "Freiheit", "Toleranz" - diese Wörter sollen auf mehreren Steinblöcken stehen, die das neue NS-Mahnmal am Pinneberger Bahnhof bilden werden. Nach einem Zwischenbericht der Stadt, kommen die Arbeiten an den 650 Kilo schweren Steinblöcken gut voran. Sie sollen als Mahnmal rund um das dortige NS-Kriegerdenkmal aufgestellt werden. Das steht seit 2016 unter Denkmalschutz und darf deshalb nicht verändert werden. Mit einem Sitzkreis aus Steinblöcken und einer Glastafel soll das Denkmal zum Mahnmal werden. Es soll frühestens 2025 aufgestellt werden, wenn die Umbauarbeiten am Pinneberger Bahnhof fertig sind.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg