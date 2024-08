Stand: 28.08.2024 09:09 Uhr NOK-Fähre Ostermoor fällt aus

An der Fährstelle Ostermoor (Kreis Dithmarschen) fällt bis Sonnabend die Nachtschicht zwischen 20 und 4.30 Uhr betriebsbedingt aus. Das teilt die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung mit. Außerdem werden in Ostermoor aufgrund von Reparaturarbeiten am Anleger bis Donnerstagabend 20 Uhr keine Fahrzeuge transportiert. In Brunsbüttel steht bis Donnerstagabend 23 Uhr nur eine 100-Tonnen-Fähre zur Verfügung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.08.2024 | 09:09 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen