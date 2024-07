Stand: 16.07.2024 09:19 Uhr Musikantenbörse Garding feiert 25-jähriges Jubiläum

In diesem Jahr feiert die Musikantenbörse in Garding (Kreis Nordfriesland) ihr 25-jähriges Bestehen. Die Idee, Musiker einzuladen, die für eine kleine Aufwandsentschädigung nach Eiderstedt kommen, um dort teilweise unter freiem Himmel zu spielen, hatte Rainer Martens, damals Gastwirt der Musikkneipe Lütt Matten. Gestartet seien sie mit drei Bühnen, jetzt sind es fünf, so Martens. Im Jahr 2000 sei dann der Verein Musik für Garding gegründet worden, so Rainer Marten. Jeden Dienstag spielen seit 25 Jahren von Anfang Juli bis weit in den August hinein verschiedene Musikgruppen und Einzelinterpreten auf der Musikantenbörse.

