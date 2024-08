Stand: 08.08.2024 10:49 Uhr Mögliche Abwahl von Sylts Bürgermeister: Häckel fechtet Verfahren nicht an

Der Bürgermeister der Gemeinde Sylt Nikolas Häckel (parteilos) will vor dem Termin seiner möglichen Abwahl keine rechtlichen Schritte gegen das Verfahren einleiten. Das bestätigte sein Anwalt Trutz Graf Kerssenbrock NDR Schleswig-Holstein. Zuvor hatte die "Sylter Rundschau" darüber berichtet. Was anschließend geschehe, hänge vom Ergebnis ab, so Graf Kerssenbrock. Er verwies darauf, dass im Mai bereits das juristische Vorgehen gegen einen Abwahltermin in Wedel keinen Erfolg gehabt hatte. Häckel war zuletzt mehrfach über Monate krankgeschrieben. Im vergangenen Jahr hatte er einen Burnout als Grund angegeben. Die Sylter Gemeindevertretung hatte im Juli ein Abwahlverfahren in Gang gesetzt. Alle Wahlberechtigten können dazu am 29. September ihre Stimme abgeben.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.08.2024 | 11:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Sylt