Stand: 24.06.2024 09:03 Uhr Mirko Boland geht vom VfB Lübeck zum SV Todesfelde

Mirko Boland verabschiedet sich vom VfB Lübeck und wechselt zum SV Todesfelde. Mit ein wenig Abstand und nach einer wirklich großen Enttäuschung wolle er sich bei allen Grün-Weißen für die wunderbare Zeit bedanken, so der Fan-Liebling auf seinem Instagram-Kanal. Er habe in Lübeck tolle Momente gehabt, allen voran die Pokalsiege, die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg 2022/23. Zur Saison 2020/21 wechselte Boland in die 3. Liga zum VfB Lübeck.

24.06.2024